Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Astrofotoğrafçılar Karagöl’de buluştu

Astrofotoğrafçılar Karagöl’de buluştu

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Astrofotoğrafçılar Karagöl’de buluştu
Doğal güzellikleri ile adından sıkça bahsettiren Beypazarı Belediyesi Karagöl Tabiat Parkı, gökyüzü gözlemcilerinin ve fotoğraf severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Astronomi Topluluğu tarafından dördüncüsü düzenlenen Beypazarı Karagöl Astrofotoğrafçılık ve Gözlem Kampı yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlik sırasında gökyüzü gözlemi yapılarak profesyonel astronomlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Aynı zamanda derin uzay objelerinin profesyonel teleskop ve kameralarla fotoğrafları çekildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Astrofotoğrafçılar Karagöl’de buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN