Astrofotoğrafçılar Karagöl’de buluştu

Doğal güzellikleri ile adından sıkça bahsettiren Beypazarı Belediyesi Karagöl Tabiat Parkı, gökyüzü gözlemcilerinin ve fotoğraf severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ankara
Astronomi Topluluğu tarafından dördüncüsü düzenlenen Beypazarı Karagöl Astrofotoğrafçılık ve Gözlem Kampı yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlik sırasında gökyüzü gözlemi yapılarak profesyonel astronomlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Aynı zamanda derin uzay objelerinin profesyonel teleskop ve kameralarla fotoğrafları çekildi.