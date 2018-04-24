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Bin 400 metre yükseklikte ‘aygülü’ buldu

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Bin 400 metre yükseklikte ‘aygülü’ buldu
Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil , ilçenin bitki türleri ile canlı çeşitliliğini araştırmak için yaklaşık 10 yıldır saha çalışması yaptıklarını anlattı. Akkuzlu ile İmam Hüseyin mahalleleri arasında bin 400 metre rakımında yamaçta şakayık (aygülü) çiçeğinin popülasyonuyla karşılaştıklarını aktaran Uluğ, bu bitkiyle ilgili bölgede inceleme yaptıklarını ifade etti. Araştırma yaptıkları yıllar içerisinde ilçede gitmedik hiçbir yer bırakmadıklarını belirten Uluğ, şakayık çiçeğine ilk defa rastladıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Şakayığın için çok önemli bir bitki türü olduğuna işaret eden Uluğ, Türkiye'nin ve ilçenin sahip olduğu zengin biyo çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini bildirdi. Hasan Basri Uluğ ayrıca, "Biz dernek olarak bu zenginliğimizi ortaya çıkartmak ve korumak için çalışma yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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