Dipkarpaz’a Ankara Parkı

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı'yı makamında ağırladı. Ziyarette Ankara'nın toplu ulaşım alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyleyen KKTC Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı'na Başkan Tuna,"Üniversiteler ile görüşün önce bir ulaşım planı hazırlasınlar. Otobüslerin güzergahları, vatandaşların talepleri neler bunlar incelensin. Bir yere raylı sistem yapılabilecek mi bunların tamamı teknik olarak araştırılsın" dedi. PARK TALEP EDİLDİ
Yavru Vatan'dan Başkan Tuna'ya bir başka ziyaret de Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyet oldu. Coşkun, Başkan Tuna'dan park talebinde bulundu. Başkan Tuna'na park talebini olumlu karşılarken Dipkarpaz'a Ankara adını taşıyan bir park yapılması sözünü verdi.