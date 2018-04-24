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Dönüşümün rengi mavi ve yeşil

Yenimahalle’de, katı atık maddelerinin geri dönüşümü için mekanlara mavi ve yeşil renkte kutular dağıtılıyor

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Dönüşümün rengi mavi ve yeşil
Yenimahalle Belediyesi, ÇEVKO ortaklığında restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde oluşan cam ambalaj atıkları ile kağıt, plastik, kompozit ve metal ambalaj atıklarının çöpe gitmesini engellemek için atık toplama projesi başlattı. Proje kapsamında restoran ve kafeleri tek tek dolaşan belediye yetkilileri, yeşil renkli ile mavi renkli geri dönüşüm kutusu dağıttı. Geri dönüşüm kutuları hakkında işletme sahiplerine bilgi veren yetkililer, yerleştirilen yeşil renkli geri dönüşüm kutusuna cam atıkların, mavi renkli geri dönüşüm kutusuna ise kağıt, plastik, metal ve kompozit gibi diğer ambalaj atıklarının atılmasını söylediler.

BELEDİYE TOPLAYACAK
Aynı zamanda proje ile işyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan belediye yetkilileri, "Restoran, kafe gibi yeme içme yerleri en fazla ambalaj atığının oluştuğu alanlardır. İşyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin farkındalığı arttıkça ufak adımların büyük kazanımlara dönüşeceği muhakkaktır. Daha bilinçli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm anlayışıyla hareket edebilmek için böyle bir proje başlattık. Toplanan atıklar belediyemiz ambalaj toplama araçlarıyla, program dahilinde toplanacaktır" dedi.
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Dönüşümün rengi mavi ve yeşil
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