Dönüşümün rengi mavi ve yeşil

Yenimahalle Belediyesi, ÇEVKO ortaklığında
restoran, kafe gibi
yeme içme yerlerinde oluşan
cam ambalaj atıkları
ile kağıt, plastik, kompozit
ve metal ambalaj atıklarının
çöpe gitmesini engellemek
için atık toplama projesi
başlattı. Proje kapsamında
restoran ve kafeleri tek tek
dolaşan belediye yetkilileri,
yeşil renkli ile mavi renkli
geri dönüşüm kutusu dağıttı.
Geri dönüşüm kutuları
hakkında işletme sahiplerine
bilgi veren yetkililer,
yerleştirilen yeşil renkli
geri dönüşüm kutusuna
cam atıkların, mavi renkli
geri dönüşüm kutusuna ise
kağıt, plastik, metal ve kompozit
gibi diğer ambalaj atıklarının
atılmasını söylediler. BELEDİYE TOPLAYACAK
Aynı zamanda proje ile işyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan belediye yetkilileri, "Restoran, kafe gibi yeme içme yerleri en fazla ambalaj atığının oluştuğu alanlardır. İşyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin farkındalığı arttıkça ufak adımların büyük kazanımlara dönüşeceği muhakkaktır. Daha bilinçli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm anlayışıyla hareket edebilmek için böyle bir proje başlattık. Toplanan atıklar belediyemiz ambalaj toplama araçlarıyla, program dahilinde toplanacaktır" dedi.