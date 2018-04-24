Dönüşümün rengi mavi ve yeşil

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Yenimahalle Belediyesi, ÇEVKO ortaklığındarestoran, kafe gibiyeme içme yerlerinde oluşancam ambalaj atıklarıile kağıt, plastik, kompozitve metal ambalaj atıklarınınçöpe gitmesini engellemekiçin atık toplama projesibaşlattı. Proje kapsamındarestoran ve kafeleri tek tekdolaşan belediye yetkilileri,yeşil renkli ile mavi renkligeri dönüşüm kutusu dağıttı.Geri dönüşüm kutularıhakkında işletme sahiplerinebilgi veren yetkililer,yerleştirilen yeşil renkligeri dönüşüm kutusunacam atıkların, mavi renkligeri dönüşüm kutusuna isekağıt, plastik, metal ve kompozitgibi diğer ambalaj atıklarınınatılmasını söylediler.Aynı zamanda proje ile işyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan belediye yetkilileri, "Restoran, kafe gibi yeme içme yerleri en fazla ambalaj atığının oluştuğu alanlardır. İşyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin farkındalığı arttıkça ufak adımların büyük kazanımlara dönüşeceği muhakkaktır. Daha bilinçli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm anlayışıyla hareket edebilmek için böyle bir proje başlattık. Toplanan atıklar belediyemiz ambalaj toplama araçlarıyla, program dahilinde toplanacaktır" dedi.