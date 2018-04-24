Kahramankazan’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramankazan'da da coşkuyla kutlandı. Kahramankazanlı öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu okudukları şiirler, seslendirdikleri oratoryo ve halk oyunu gösterileriyle zirveye taşıdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Bayramı Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı. COŞKU ZİRVEDE
Kahramankazan Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri 23 Nisan coşkusunu zirveye taşıdı. Öğrenciler program kapsamında halk oyunu gösterileri yaparken, şiirler okudu. Öğrencileden oluşan koro, 23 Nisan Oratoryosu'nu ve günün anlam ve önemine ilişkin türküleri hep bir ağızdan seslendirdi. Programda, FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verilen destansı mücadele sırasında şehit olan 9 Kahramankazanlı vatandaş için hazırlanan bir sinevizyon gösterimi ve tiyatro da sergilendi. Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullardan gelen 23 Nisan kutlama mesajları da sinevizyon eşliğinde okundu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, 23 Nisan'ın Türkiye'nin kuruluş felsefesini oluşturan tam bağımsızlık ve millet egemenliği ilkelerinin temsili açısından oldukça önemli bir tarih olduğunu belirtti. Öte yandan Türk Kızılayı da 23 Nisan vesilesi ile Mavi Göl'de sığınmacı çocukların ağırlandığı 3. Mavi Çocuk festivali düzenlendi. "BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ"
Yenimahalle Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Batıkent Meydan da bulunan Atatürk anıtına çelenk koydu. Törende Yenimahalleli gençler "Bağımsızlık Meşalesi" de yaktı. TUBİL Halk Dansları Topluluğu ise gösterileriyle etkinliklere renk kattı. Törenlerin ardından Yaşar, makamında çocukları ağırladı.