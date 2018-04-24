Liseliler mutfakta kıyasıya yarıştı

Atılım Üniversitesi tarafından "Geleneksel Türk Mutfağı" temasıyla "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" programını liselere ve sektöre tanıtmak, gastronomi eğitimiyle ilgili gençlerde bilinç oluşturmak ve sektör-üniversite işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Ankara
'nın farklı ilçelerindeki 20 liseden öğrenciler katıldı. Atılım Üniversitesi spor salonunda gerçekleşen yarışmaya her lise, üç öğrencisinden oluşan takımıyla yer aldı. Öğrencilerin zorunlu olarak et ve patates kullanarak yaptıkları yemekleri tadan jüri, hijyen, yemeğin sunumu, lezzet ve kullanılan süre kriterlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı. Ümitköy Anadolu Lisesi öğrencileri Dider, Nihal ve Açelya, heyecanlı olduklarını, eğlenmek ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için geldiklerini söyledi. FAT CHEF 7 Liseler Arası Yemek Yarışmasında birinci TED Ankara Koleji, ikinci Büyük Kolej olurken üçüncülüğü ise 100. Yıl Meslek Lisesi kazandı. Kazanlara Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından üretilen bilgisayar verildi. Yarışmaya katılan diğer yarışmacılara ise sertifika takdim edildi.