Mustafa amcadan 23 Nisan hediyesi

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkentli çocuklara bir hediye verdi. Ankara-Eskişehir Karayolu üzerindeki Temelli göletinin kenarına inşa edilen ve henüz açılışı yapılmayan Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü
kenarında bulunan Büyükşehir'e ait bir başka tesise taşınacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 26 bin metrekarelik alana sahip tesisle ilgili proje değişikliğine giderek içerisinde 30 yatakhane, derslikler ve sosyal alanların bulunduğu merkezi çocuk kamp merkezine dönüştürme kararı aldı. GÖLBAŞI DAHA CAZİP
Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili Yeşilay'la görüşmelerin devam ettiğini Belirten Başkan Mustafa Tuna, "Rehabilitasyon için Gölbaşı'nda belediyemize tahsis edilen bir merkez var. Bu tesisinde işletilmesi noktasında farklı talepler var. Bizde bu talebi değerlendiriyoruz. Mesela Yeşilay böyle bir yer talep etti. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz da yer talep etti. Hepsinin maksadı aynı zaten... Buradan vazgeçilme sebebi Gölbaşı'nın daha cazip olması..." ifadelerini kullandı. ÇOCUK KAMPI OLACAK
İçerisinde spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları, sauna, ibadethane gibi sosyal alanlar ve yeşil alanların bulunacağı Temelli'deki tesis ise başkentli çocuklar için tahsis edilecek. SABAH Ankara'ya konuşan Başkan Mustafa Tuna, "Temelli'deki tesiste çocuklara tahsis edilecek. Kamp yeri olacak. Öğrencilerin keyifle vakit geçireceği bir yer olması için çalışıyoruz" görüşünü belirtti.