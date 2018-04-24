Otizmli çocukların 23 Nisan sevinci

Şafak Özel Eğitim Kurumu
'nda eğitim gören otizmli çocuklar 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Halkoyunu gösterisi ve koro ile şarkı söyleyen çocuklar doyasıya eğlenirken aileleri de çocukları ile gurur duydu. Otizmli çocukların da birer birey olduğunu ve her birinin farklı farklı yetenekleri olduğunu ifade eden Şafak Özel Eğitim Kurumu Kurucu Başkanı, Otizm Dernek Başkan Yardımcısı Pervin Sabur, "Biz farkındalık ve eşitlik istiyoruz" dedi. Torunun gösterisini izlemeye gelen Müşerref Bulut, "Bu çocuklar toplum dışlanıyor" diye konuştu.