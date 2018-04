Polis ‘KAZ’ın kümesine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte ev ve iş yerlerine dadanan ve vatandaşı yaklaşık 300 bin lira değerinde maddi zarara uğratan çete Kaz Operasyonu ile çökertildi. 15'i evden, 9'u iş yerinden olmak üzere 24 farklı hırsızlık vakasını incelemeye alan Ankara Hırsızlık Büro ekipleri bu olayların tümünü 'Kaz' lakaplı Emrah E.'nin elebaşı olduğu tespit edilen çetenin yaptığını belirledi. Şubat ve Nisan aylarında gerçekleştiren hırsızlığı planlayarak ve gruplar halinde yaptıkları belirlenen çetenin 18 üyesi olduğu ve 2'sinin hırsızlık suçlarından yakın zamanda tutuklandığı öğrenildi. Çetenin 14 üyesine operasyon düzenleyen polisler, zanlıları sabaha karşı uykuda yakaladı. İki kişinin ise aranmasına devam ediliyor.Hırsızlık çetesi üyelerinden bazılarının madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları yardımıyla zanlıların izine ulaşan polis, çetenin elebaşı 'Kaz' lakaplı Emrah E. ile birlikte, A.B.K., T.G., E.Y., Y.A., E.A., V.Y., Y.Ö., A.E., E.G., M.Ş., Z.Z.,M.K., M.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet, 20 adet farklı markalarda cep telefonu, 16 adet kol saati, çok sayıda takı, 1 adet madalya, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kolye ucu, 1 adet başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildiHırsızlık olaylarına en az 3 kişiyle giden şüphelilerin grup halinde hareket ettikleri ve hırsızlık sonrasında bir çete üyesinin araçla diğer üyeleri alıp hızla olay yerinden kaçtıkları güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Zanlıların başkentte 3 ayda yaklaşık 300 bin lira değerinde hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.