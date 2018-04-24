Tarihe geçmek istiyor

İspanya'nın Huelva
kentinde bugün başlayacak Avrupa Badminton Şampiyonası'nda
tek erkeklerde mücadele edecek Emre Lale
, açıklamalarda bulundu. Dünyanın en iyi sporcularının Avrupa Şampiyonası'nda
yarışacağını belirten milli badmintoncu, "Çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Dünya 1
ve 2
numarası bu şampiyonaya katılacak. Hedefim, ilk etapta çeyrek finale kalmak" dedi. Emre
, şampiyonanın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na
katılım puanı verdiğine işaret ederek, "Avrupa Şampiyonası'nda
eğer çeyrek finale kalırsam olimpiyat kotasının üzerine çıkmış oluyorum. Ama önümüzde uzun bir süreç var. Olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarımı sürdüreceğim" diye konuştu. Dünya klasmanında 106.
sırada bulunan Emre
, tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na
vize almaya yakın olduğunu vurguladı. HEDEF 2020 TOKYO Milli sporcu
, Türk
badmintonu adına bir ilki gerçekleştirmek istediğinin altını çizerek, "Olimpiyatlara katılan Türk
erkek badmintoncu yok. Adımı tarihe yazdırmak istiyorum. Hedefim, ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na
katılmak. 2024 Olimpiyatları'na
da madalya için gitmeyi amaçlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum" dedi. Emre Lale
, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na
katılmak için ilk 90'a girmesi gerektiğini dile getirdi.