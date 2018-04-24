Tarihe geçmek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

kentinde bugün başlayacaktek erkeklerde mücadele edecek, açıklamalarda bulundu. Dünyanın en iyi sporcularınınyarışacağını belirten milli badmintoncu, "Çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Dünyavenumarası bu şampiyonaya katılacak. Hedefim, ilk etapta çeyrek finale kalmak" dedi., şampiyonanınkatılım puanı verdiğine işaret ederek, "eğer çeyrek finale kalırsam olimpiyat kotasının üzerine çıkmış oluyorum. Ama önümüzde uzun bir süreç var. Olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarımı sürdüreceğim" diye konuştu. Dünya klasmanındasırada bulunan, tek erkeklerdevize almaya yakın olduğunu vurguladı.badmintonu adına bir ilki gerçekleştirmek istediğinin altını çizerek, "Olimpiyatlara katılanerkek badmintoncu yok. Adımı tarihe yazdırmak istiyorum. Hedefim, ilk olarakkatılmak.da madalya için gitmeyi amaçlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum" dedi.katılmak için ilk 90'a girmesi gerektiğini dile getirdi.