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Tek hedef şampiyonluk

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Tek hedef şampiyonluk
Ümraniyespor'un ile karşılaşacağı haftada rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Ankaragücü Manisa'yı yenerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor

Ankaragücü yönetimi Manisaspor'la görüşerek taraftarları için statta fazla kontenjan ayrılmasını talep edecek. Manisa'dan gelecek yanıta göre Ankaragüçülü taraftarlar harekete geçecek

Ankaragücü Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde zorlu Gazişehir Gaziantep maçını 4-0'lık skorla rahat geçti. Alınan galibiyetin ardından puanını 59'a yükselten Ankaragücü, Ümraniyespor'un Balıkesir'le deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından ikinci sıraya yerleşti. Ümraniyespor'un bir puan üzerinde olan Ankaragücü'nde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

GÖZLER İSTANBUL'DA
33. haftada ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'la karşılaşacak olan Ankaragücü rakibini mağlup ederek Ümraniyespor'un lider Çaykur Rizespor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Ümraniyespor'un Rize ile berabere kalması veya yenilmesi durumunda Ankaragücü şampiyonluğunu ilan edecek ve son hafta Adana Demirspor'la başkentte oynayacağı maçta taraftarının önüne kupayla çıkacak. Ankaragücü yönetimi kritik hafta öncesi Manisaspor ile temasa geçecek ve statta kendileri için çok sayıda taraftar kontenjanı ayarlanmasını isteyecek. Olası bir şampiyonluk durumunda Manisa'dan Ankara'ya konvoy yapılacak.

KAYSERİ GİBİ OLACAK
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğun ilan edileceği Erciyesspor deplasmanına 25 bin taraftar ile giden Ankaragücülü, Manisa'ya da aynı çıkarmayı yapmayı planlanıyor. Ankaragüçlü taraftarlar Manisaspor'dan gelecek yanıtın ardından otobüslerle bu kente giderek takımı destekleyecek. Camiada şimdi tek hedef üst üste kazanılacak ikinci şampiyonlukta.
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Tek hedef şampiyonluk
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