Tek hedef şampiyonluk

Ümraniyespor'un Çaykur Rizespor
ile karşılaşacağı haftada rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Ankaragücü Manisa'yı yenerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor
Ankaragücü yönetimi Manisaspor'la görüşerek taraftarları için statta fazla kontenjan ayrılmasını talep edecek. Manisa'dan gelecek yanıta göre Ankaragüçülü taraftarlar harekete geçecek Ankaragücü Spor Toto 1. Lig'in 32.
haftasında evinde zorlu Gazişehir Gaziantep
maçını 4-0'lık
skorla rahat geçti.
Alınan galibiyetin ardından puanını 59'a
yükselten Ankaragücü
, Ümraniyespor'un Balıkesir'le
deplasmanda 1-1
berabere kalmasının ardından ikinci sıraya
yerleşti. Ümraniyespor'un
bir puan üzerinde olan Ankaragücü'nde
ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk
hesapları yapılmaya başlandı. GÖZLER İSTANBUL'DA 33.
haftada ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'la
karşılaşacak olan Ankaragücü
rakibini mağlup ederek Ümraniyespor'un
lider Çaykur Rizespor'a
puan kaybetmesini
bekleyecek. Ümraniyespor'un Rize
ile berabere
kalması veya yenilmesi durumunda Ankaragücü
şampiyonluğunu
ilan edecek ve son hafta Adana Demirspor'la
başkentte oynayacağı maçta taraftarının önüne kupayla
çıkacak. Ankaragücü
yönetimi kritik hafta öncesi Manisaspor
ile temasa geçecek ve statta kendileri
için çok sayıda taraftar kontenjanı ayarlanmasını isteyecek.
Olası bir şampiyonluk durumunda Manisa'dan Ankara'ya
konvoy yapılacak. KAYSERİ GİBİ OLACAK Geçtiğimiz
sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğun ilan edileceği Kayseri
Erciyesspor deplasmanına 25 bin taraftar ile giden Ankaragücülü, Manisa'ya da aynı çıkarmayı yapmayı planlanıyor. Ankaragüçlü taraftarlar Manisaspor'dan gelecek yanıtın ardından otobüslerle bu kente giderek takımı destekleyecek. Camiada şimdi tek hedef üst üste kazanılacak ikinci şampiyonlukta.