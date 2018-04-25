2 eksikle 1,5 saat

Gençlerbirliği
, Spor Toto Süper Lig'in 31.
haftasında
deplasmanda yapacağı Demir Grup Sivasspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde
teknik direktör Ümit Özat
yönetiminde
yapılan antrenmana ısınma
koşusu ve hareketleriyle
başlayan futbolcular, daha
sonra dar alanda top kapma
oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5
saat süren antrenman, taktik
çalışmayla sona erdi.
Başkent ekibinde, tedavilerine
devam edilen Siarhei Palitsevich
ve Aydın Karabulut
antrenmana katılmazken, Ahmet İlhan Özek
ise çalışmalarını takımdan
ayrı sürdürdü.