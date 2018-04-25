ANADOLU ATEŞİ YİNE YANACAK

17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi
Dans Topluluğu'nun şubat ayındaki Ankara
gösterisinden sonra yoğun istek üzerine yeniden Ankara seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Troya Müzikali
ve Anadolu Ateşi gösterilerine sayılı günler kaldı. Troya yılı kapsamında birçok şehir ve ülkede gösteri yapan Troya Müzikali ve bu yıl 17. yılını kutlayan Anadolu Ateşi gösterilerinde repertuvar başta olmak üzere kostümden dekora birçok değişiklikle seyirci karşısına çıkıyor. TROYA MÜZİKALİ...
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun 3000 yıllık efsaneyi doğu ile batı kültürleriyle buluşturan Troya Müzikali, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle sahne alıyor. Aşk, savaş, tutku ve zaferi tüm dünyada dansla yaşatan Troya Müzikali, 27 Nisan Cuma günü Saat 21.00'de Ankara Congresium
'da seyirciyle yeniden buluşacak. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel tarihini, her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini harmanlayarak yansıtan Anadolu Ateşi, 28 Nisan Cumartesi günü Saat 21.00'de Ankara Congresium'da seyircisine buluşacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, 7'den 70'e, 300 dansçısının aynı sahneyi paylaşacağı dev gösteriler de 400 m2 sahne kullanımı, 800 m2 görüntü sistemi, 8 tır malzeme ve dansçılar için uçuş sistemi yer alacak.