Başkentteki 327 park denetlendi

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polisi, yurtta eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 327 parkta kurallara uymayanlara ceza kesti, aranan şahıslar yakaladı. Havaların ısınmasıyla birlikte uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan şahısların mesken tuttuğu parklardaki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube ekipleri, park polisleri ve yunus polisler olmak üzere 9 bin 283 personelin katıldığı uygulamada parklardaki vatandaşlar didik didik arandı. Ankara'da 327 parkta 91 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada kurala uymayanlara toplamda 10 bin 42 lira para cezası kesildi. Asayiş uygulamasına dedektör köpekler de katıldı. Başkentte yapılan uygulamada bin 811 vatandaşa GBT sorgusu yapıldı. 8 aranan şahıs yakalanırken 2 kişi gözaltına alındı. Asayiş uygulaması vatandaşla sınırlı kalmadı. 140 araç da köpekler yardımıyla arandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir, "Bu uygulamalarımız sürekli olarak devam edecek. Parklarımızı tüm vatandaşlarımız için güvenli, huzurlu, neşeli bir yer olması sağlanacak" ifadelerini kullandı.