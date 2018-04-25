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Kazan’daki zanlısı yakalandı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Kazan’daki cinayet zanlısı yakalandı
'nın Kahramankazan ilçesinde geçen yıl üvey babasıyla aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üvey amcasını bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı. zanlısı 24 yaşındaki Okan S'nin bir yakınını teknik takibe alan polis ekipleri, Ulus semtinde operasyon düzenledi. Yakınıyla buluştuğu sırada yakalanan Okan S, Kahramankazan Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevinden çıkan Okan S, geçen yıl 15 Nisan'da Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan annesinin yanına gelmiş, evde kalmasını istemeyen üvey babası Celal Bayram ile çıkan kavga sırasında araya giren üvey amcası Ali Bayram'ı (41) bıçakla öldürüp kaçmıştı.
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Kazan’daki cinayet zanlısı yakalandı
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