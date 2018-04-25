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Önce kiracı olun sonra ev sahibi

, ’da beğendiğiniz bir konutta 1 sene kiracı olarak yaşadıktan sonra satın alma tercihini sunan bir kampanya başlattı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Önce kiracı olun sonra ev sahibi
Gayrimenkul sektöründe daima çok konuşulan yenilik ve kampanyalara imza atan , 'nın en prestijli bölgesindeki projesi 'da çok konuşulacak bir model sunuyor. Altınoran'da satın almayı planladığınız daireye hemen taşınabilir 1 yıl boyunca sadece kira ödeyerek oturabilirsiniz. İlk yılın sonunda Altınoran'ın vazgeçemeyeceğiniz yaşamına dahil olmak isteyenler için Sinpaş, 1 yıl boyunca ödenilen kira toplamını tam iki katına sayarak evinizin toplam değerinden düşüyor. Sinpaş'ın kiracılığa itiraz planıyla kiracılıktan kurtulup, kiracısı olduğunuz evin sahibi olabilirsiniz. Ankara'da bir konut projesinde ilk kez karşımıza çıkan donatılarla fark yaratan Altınoran'ı deneyimlerken yepyeni bir yaşama başlayabilirsiniz. gayrimenkul sektörünün temalı en büyük yaşam projesi olan Altınoran, Ankara'nın konut anlayışını değiştirirken kalitesi ve sosyal alanlarıyla ilklerin projesi olarak öne çıkıyor. Ankara'nın en nitelikli semtlerinden biri olan Oran'da bulunan projede her yere ve her şeye kolay ulaşabiliniyor. Yaşamın başladığı Altınoran içersinde bulunan Altınoran Çarşı'da Watsons, Starbucks, Mado, Kumpiro, Pizza by Pino, By Kaptan, Efemm Döner, Adıyaman Çiğköfte, Flower Street, Simitçi Dünyası, Home Kitchen, City Wok, Arabia Coffee, 3M Migros, Makas Kuaför, Jolly Tour, Tobacco, Sosyal Grup Optik, Kıvılcım Parfümeri ve Speed Games gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı alanlar sunuyor.
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