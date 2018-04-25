Park halindeki araç kundaklandı iddiası

Yangın
, sabaha karşı Keçiören'in Etlik Mahallesi Atadan Caddesi üzerindeki Hicret Camii'nin önünde park halinde bulunan 06 JSK 08 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa
sürede otomobilin tamamına hakim olan alevler, metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alev alev yanan aracı gören mahalleli, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, park halindeki diğer araçlara da sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. LPG'li olduğu anlaşılan aracın yakıt tankı patlama ihtimaline karşı kapatıldı. Caddede önlem alan polis ekipleri, toplanan meraklı kalabalığı yakıt sızıntısına karşı uyardı. Olaydaki kundaklama şüphesi nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde çalışma yaptı.