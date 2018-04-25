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Tuna 12’den vurdu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Tuna 12’den vurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca düzenlenen Basın Mensupları Okçuluk Turnuvası'nda haberciler kıyasıya yarıştı. Turnuva, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın açılış okunu atmasıyla başladı. Isınma atışı… İlk iki atışını ısınma atışı olarak niteleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, daha sonraki atışlarında hedefi 12'den vurdu. Daha önce de okçulukla ilgilendiğini ifade eden Tuna'nın başarılı atışları büyük alkış aldı. Atışlardan sonra değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuna, "Ata sporumuzun yaşatılıyor olması çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Tuna 12’den vurdu
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