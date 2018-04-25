Tuna 12’den vurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca
düzenlenen Basın Mensupları Okçuluk Turnuvası'nda
haberciler kıyasıya
yarıştı. Turnuva, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın
açılış
okunu atmasıyla başladı. Isınma atışı…
İlk iki atışını ısınma atışı olarak
niteleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, daha sonraki atışlarında hedefi 12'den
vurdu. Daha önce de okçulukla
ilgilendiğini
ifade eden Tuna'nın
başarılı atışları
büyük
alkış aldı.
Atışlardan
sonra değerlendirmelerde
bulunan Başkan Tuna
,
"Ata sporumuzun
yaşatılıyor
olması
çok güzel.
Emeği geçen
herkese teşekkür
ederim"
ifadelerini
kullandı.