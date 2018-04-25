Tuna 12’den vurdu

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenenhaberciler kıyasıyayarıştı. Turnuva,açılışokunu atmasıyla başladı.İlk iki atışını ısınma atışı olarakniteleyen, daha sonraki atışlarında hedefivurdu. Daha önce de okçuluklailgilendiğiniifade edenbaşarılı atışlarıbüyükalkış aldı.Atışlardansonra değerlendirmelerdebulunan"Ata sporumuzunyaşatılıyorolmasıçok güzel.Emeği geçenherkese teşekkürederim"ifadelerinikullandı.