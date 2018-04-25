Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Uyuşturucu dekorasyonu

dekorasyonu

Başkentte bir iç mimarın evine operasyon düzenleyen polis, yetiştiriciliği yapılan özel bir düzenek ele geçirdi

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Uyuşturucu dekorasyonu
'da bir iç mimarın evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki odaya özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolap içinde üretiminde kullanılan bitki yetiştirildiğini tespit etti. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Bayraktar Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, E.Ş. ile kız arkadaşı Ö.B.A'yı evden 30 gram uyuşturucu madde ile çıkarken yakaladı.

SERA KURMUŞ
İç mimar E.Ş.'nin yatak ve oturma odalarında, alüminyum folyo ve bez dolap kullanarak özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol ettiği küçük bir sera oluşturduğunu belirlendi. Ekiplerce evde yapılan detaylı aramada,15 plastik saksı içinde 15 kök çeşitli boylarda satışa hazır olgunluğa erişmiş uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki ile cam kavanozlar içerisinde toplam 175 gram uyuşturucu, dijital terazi, tabanca, bir havalandırma-aydınlatma projektörü ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu dekorasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN