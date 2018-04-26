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Başkentte sahte ilaç operasyonu

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Başkentte sahte ilaç operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği bulunan bazı ilaçların eczaneler yerine büfe ve marketlerde satıldığını belirledi. Ekipler, söz konusu ilaçların GİMAT Toptancılar sitesinde bir iş yerinde depolandığını ve dağıtımının buradan yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi A.U. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada yaklaşık 100 bin adet ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.
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Başkentte sahte ilaç operasyonu
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