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Bayram coşkusu bitmiyor

Yenimahalle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve kutlamaları devam ediyor

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Bayram coşkusu bitmiyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 'nda Yenimahalleli tüm çocukların bayram neşesi yaşaması için hafta boyu kutlama düzenleme devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde Belediye Hizmet Binası önünde ve Ragıp Tüzün Parkı'nda da Halk Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenliğe; Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve ilçedeki ilköğretim okullarından 600'e yakın çocuk katıldı.

GÖSTERİLER YAPILDI
Çocukların bayram sevincine ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "23 Nisan bizim varoluş bayramlarımızdan biridir. Demokrasiye geçişimizin ilk adımıdır. Bizler, sizlerin iyi yetişmesi için Yenimahalle'de çalışmaya devam ediyoruz, kararlıyız. Sizleri ne kadar iyi yetiştirir geleceğe hazırlarsak Türkiye'nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır" dedi. Yenimahalle'deki kutlamalar; animasyon, sihirbazlık gösterileri, eğlenceli yarışmalar, jonglör gösterileri, bubble show ve maskot bandosunun etkinlikleriyle gün boyu devam etti.
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Bayram coşkusu bitmiyor
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