Cıvayla oynayan 8 çocuk Ankara’da

KARAMAN'DA okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara
'ya sevk edildi. Adana'dan gelen AFAD
ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı. Olay, 23 Nisan'da İbrahim Bey Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra cıva dolu kutuları yanlarına alarak okuldan ayrıldı. Çocukların 2 kutu cıvayı yolda giderken çöpe attığı, öğrencilerden birinin bir kutuyu önce evine daha sonra annesiyle birlikte misafirle gittiği eve götürdüğü tespit edildi. Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 8 çocuk hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi. Olayın ardından Adana'da bulunan AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) müdahale ekibi Karaman'a geldi. Özel kıyafelerlerini giyen ekip dedektörler ile okulda ve çocukların evlerinde incemele yaptı.