Değişimle çıkışa geçtiler

3. Lig 1. Grup'ta
yer
alan Altındağ Belediyespor
,
sezona Mesut Üretir
ile başladı.
Kulüp 3.
hafta sonrasında
yoluna Mehmet Akbulut
ile devam
etti. 39
puanla 10.
sırada bulunan Altındağ
, 31
haftada; 10
galibiyet, 9
beraberlik, 13
mağlubiyet aldı. Altındağ
ekibi içerde oynadığı 16
maçın 6'sını
kazandı. Deplasmanda ise 16
maçın 4'ünü
kazandı. Ligin
bitimine sadece 2
hafta kaldı. Altındağ
, 39
kez rakip fileleri
havalandırken kalesinde ise 42
gol gördü. Gelecek hafta evinde Çanakkale Dardanel'i
ağırlayacak
olan Altındağ,
son maçını
deplasmanda 12 Bingölspor'a
karşı oynayacak. ANKARA DEMİRSPOR
Sezona Adnan Şentürk'le
başlayan Ankara Demirspor
, Şentürk'le 22.
haftanın sonunda
yollarını ayırdı. Takımın başına 43
yaşındaki genç ve başarılı
teknik adam Bülent Akan
getirildi. Geldiği haftadan
bu yana Akan
, takıma
tam 24
puan kazandırdı. 3. Lig 2. Grup'taki Ankara Demirspor, 62
puanla 2.
sırada… Lider Darıca Gençlerbirliği'nin
ise 65
puanı bulunuyor. Ankara Demirspor ligin
son iki haftasında evinde Velimeşespor
, deplasmanda ise Pazarspor'la
karşılaşacak. ANKARA ADLİYESPOR Ankara Adliyespor
ise sezona teknik direktör Abdurrahman Baysangur
ile başladı. 17
haftanın sonunda kulüp Baysangur
ile yolları ayırıp, teknik direktör Muharrem Uğur
ile anlaştı. Baysangur
ile Adliyespor 17
haftada 17
puan topladı ve 17
gol attı. Kalesinde ise 24
gol gördü. Muharrem Uğur
ise takıma 15
haftada 20
puan kazandırdı. Ankara Adliyespor 37
puanla 14.
sırada yer alıyor. Ligin bitmesine iki hafta kala Adliyespor
deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'na
konuk olacak. Ankara Adliyespor
ardından evinde Kocaelispor'u
ağırlayacak.