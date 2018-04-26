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Değişimle çıkışa geçtiler

Başkentin 3. Lig’deki 3 temsilcisi, teknik direktör değişikliklerinin ardından yükselişe geçti

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Değişimle çıkışa geçtiler
3. Lig 1. Grup'ta yer alan Altındağ Belediyespor, sezona Mesut Üretir ile başladı. Kulüp 3. hafta sonrasında yoluna Mehmet Akbulut ile devam etti. 39 puanla 10. sırada bulunan Altındağ, 31 haftada; 10 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Altındağ ekibi içerde oynadığı 16 maçın 6'sını kazandı. Deplasmanda ise 16 maçın 4'ünü kazandı. Ligin bitimine sadece 2 hafta kaldı. Altındağ, 39 kez rakip fileleri havalandırken kalesinde ise 42 gol gördü. Gelecek hafta evinde Çanakkale Dardanel'i ağırlayacak olan Altındağ, son maçını deplasmanda 12 Bingölspor'a karşı oynayacak.

ANKARA DEMİRSPOR
Sezona Adnan Şentürk'le başlayan Ankara Demirspor, Şentürk'le 22. haftanın sonunda yollarını ayırdı. Takımın başına 43 yaşındaki genç ve başarılı teknik adam Bülent Akan getirildi. Geldiği haftadan bu yana Akan, takıma tam 24 puan kazandırdı. 3. Lig 2. Grup'taki Ankara Demirspor, 62 puanla 2. sırada… Lider Darıca Gençlerbirliği'nin ise 65 puanı bulunuyor. Ankara Demirspor ligin son iki haftasında evinde Velimeşespor, deplasmanda ise Pazarspor'la karşılaşacak.

ANKARA ADLİYESPOR
Ankara Adliyespor ise sezona teknik direktör Abdurrahman Baysangur ile başladı. 17 haftanın sonunda kulüp Baysangur ile yolları ayırıp, teknik direktör Muharrem Uğur ile anlaştı. Baysangur ile Adliyespor 17 haftada 17 puan topladı ve 17 gol attı. Kalesinde ise 24 gol gördü. Muharrem Uğur ise takıma 15 haftada 20 puan kazandırdı. Ankara Adliyespor 37 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligin bitmesine iki hafta kala Adliyespor deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. Ankara Adliyespor ardından evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
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Değişimle çıkışa geçtiler
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