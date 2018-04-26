Değişimle çıkışa geçtiler

BUGÜN NELER OLDU

yeralansezonaile başladı.Kulüphafta sonrasındayolunaile devametti.puanlasırada bulunanhaftada;galibiyet,beraberlik,mağlubiyet aldı.ekibi içerde oynadığımaçınkazandı. Deplasmanda isemaçınkazandı. Liginbitimine sadecehafta kaldı.kez rakip filelerihavalandırken kalesinde isegol gördü. Gelecek hafta evindeağırlayacakolanson maçınıdeplasmandakarşı oynayacak.Sezonabaşlayanhaftanın sonundayollarını ayırdı. Takımın başınayaşındaki genç ve başarılıteknik adamgetirildi. Geldiği haftadanbu yana, takımatampuan kazandırdı.puanlasırada… Liderisepuanı bulunuyor.son iki haftasında evinde, deplasmanda isekarşılaşacak.ise sezona teknik direktörile başladı.haftanın sonunda kulüpile yolları ayırıp, teknik direktörile anlaştı.ilehaftadapuan topladı vegol attı. Kalesinde isegol gördü.ise takımahaftadapuan kazandırdı.puanlasırada yer alıyor. Ligin bitmesine iki hafta kaladeplasmandakonuk olacak.ardından evindeağırlayacak.