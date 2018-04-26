Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbırlığı
, Spor Toto Süper Lig'in 31.
haftasında 28 Nisan Cumartesi
günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor
maçının hazırlıklarını
sürdürdü. Başkent kulübünden yapılan
açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde
, teknik direktör Ümit Özat
yönetimindeki antrenmana koşu ve dar
alanda top kapma oyunuyla başlayan
kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla
idmanı tamamladı. Kırmızısiyahlılarda,
tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek
, takımdan ayrı fizyoterapist
eşliğinde çalıştı.