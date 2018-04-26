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IWBF EURO CUP’ta ev sahibi Keçiören

Giriş Tarihi: 26.4.2018
IWBF EURO CUP’ta ev sahibi Keçiören
KEÇIÖREN Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan, toplamda 65 takımın katıldığı ve grup birincilerinin 2019'da ülke kontenjanına takılmadan doğrudan Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacağı eleme maçlarına ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Açılış programının ardından ilk maç Keçiören'in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu'nda Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü arasında oynanacak.

"HERKESİ DAVET EDİYORUM"
Avrupa kupalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme ve daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören binin üzerindeki madalyalı sporcusu, 128 spor kulübü ile spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Taha Akgül Spor Salonumuz'da oynanacak maçlara herkesi IWBF EURO CUP'a davet ediyoruz. Keçiören için de Türkiye için de önemli bir organizasyon..." dedi.
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IWBF EURO CUP’ta ev sahibi Keçiören
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