IWBF EURO CUP’ta ev sahibi Keçiören

KEÇIÖREN Belediyesi
, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan, toplamda 65
takımın katıldığı ve grup birincilerinin 2019'da
ülke kontenjanına takılmadan doğrudan Avrupa
kupalarına katılma hakkı kazanacağı eleme maçlarına ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Açılış programının ardından ilk maç Keçiören'in
en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu'nda Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
ile Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü
arasında oynanacak. "HERKESİ DAVET EDİYORUM" Avrupa
kupalarında Türkiye'yi
en iyi şekilde temsil etme ve daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Keçiören
binin üzerindeki madalyalı sporcusu, 128
spor kulübü ile spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Taha Akgül Spor Salonumuz'da
oynanacak maçlara herkesi IWBF EURO CUP'a
davet ediyoruz. Keçiören
için de Türkiye
için de önemli bir organizasyon..." dedi.