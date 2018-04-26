IWBF EURO CUP’ta ev sahibi Keçiören

BUGÜN NELER OLDU

, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan, toplamdatakımın katıldığı ve grup birincilerininülke kontenjanına takılmadan doğrudankupalarına katılma hakkı kazanacağı eleme maçlarına ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Açılış programının ardından ilk maçen büyük spor salonuilearasında oynanacak.kupalarındaen iyi şekilde temsil etme ve daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getiren, "binin üzerindeki madalyalı sporcusu,spor kulübü ile spordaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.oynanacak maçlara herkesidavet ediyoruz.için deiçin de önemli bir organizasyon..." dedi.