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Köy takımları yeşil sahada

Şereflikoçhisar’a bağlı köyler Yenimahalle Belediyesi Hasan Doğan Stadı’nda düzenlenen turnuvasında karşı karşıya geldi. Futbol turnuvasının açılışını Belediye Başkanı Fethi Yaşar gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Köy takımları yeşil sahada
YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şereflikoçhisar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen turnuvasının açılışını yaptı. Yenimahalle Belediyesi Hasan Doğan Stadı'nda startı verilen turnuvada 16 köy takımı kıyasıya mücadele edecek. Başkan Yaşar, "Yenimahalle'yi sporun her dalında belli bir noktaya getirmek için 9 yıldır çalışıyoruz. Toplum sokakta ne kadar kaynaşırsa, arkadaşlık ilişkilerini, hemşerilik bilincini ne kadar geliştirirse o ülkede barış, huzur ve sevgi hâkim olur. Ben ilçemde bu bilinçle hareket ediyorum. Yenimahalleliler işlerinden çıkıp evlerine kapansın istemiyorum." dedi.

6 HAFTA SÜRECEK
Katkılarından ve spora verdiği desteklerden dolayı Şereflikoçhisarlılar adına teşekkür eden Dernek Başkanı Ümit Yıldız da günün anısına Başkan Yaşar'a plaket verdi. Seremoninin ardından turnuvanın ilk gününde Hacıbektaşlı, Fadıllı, Haydarlı ve Deliller Köyü takımları karşı karşıya geldi. Turnuva 6 hafta boyunca devam edecek.
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Köy takımları yeşil sahada
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