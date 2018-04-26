Köy takımları yeşil sahada

YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Şereflikoçhisar Kültür ve Dayanışma Derneği
tarafından
düzenlenen futbol
turnuvasının açılışını
yaptı. Yenimahalle Belediyesi Hasan Doğan Stadı'nda
startı verilen
turnuvada 16
köy takımı kıyasıya
mücadele edecek. Başkan
Yaşar, "Yenimahalle'yi sporun her
dalında belli bir noktaya getirmek
için 9 yıldır çalışıyoruz.
Toplum sokakta
ne kadar kaynaşırsa,
arkadaşlık ilişkilerini,
hemşerilik bilincini
ne kadar geliştirirse
o ülkede barış, huzur
ve sevgi hâkim olur.
Ben ilçemde bu bilinçle
hareket ediyorum.
Yenimahalleliler işlerinden
çıkıp evlerine
kapansın istemiyorum."
dedi. 6 HAFTA SÜRECEK
Katkılarından ve spora verdiği desteklerden dolayı Şereflikoçhisarlılar
adına teşekkür eden Dernek Başkanı Ümit Yıldız
da günün anısına Başkan Yaşar'a
plaket verdi. Seremoninin ardından turnuvanın ilk gününde Hacıbektaşlı
, Fadıllı
, Haydarlı
ve Deliller Köyü
takımları karşı karşıya geldi. Turnuva 6
hafta boyunca devam edecek.