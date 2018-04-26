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Osmanlı ayak tenisi oynadı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Osmanlı ayak tenisi oynadı
OSMANLISPOR, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana "core" çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal antrenmana katılmazken, İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımdan ayrı çalıştı. Osmanlıspor, yarın yapacağı tek antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Osmanlı ayak tenisi oynadı
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