Osmanlı ayak tenisi oynadı

OSMANLISPOR
, Spor Toto Süper Lig'in 31.
haftasında 29 Nisan Pazar
günü sahasında Medipol Başakşehir
ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde
teknik direktör İrfan Buz
yönetiminde yapılan
antrenman 1,5
saat sürdü. Antrenmana "core"
çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar,
koordinasyon hareketlerinin ardından
gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal
antrenmana katılmazken, İranlı
futbolcu Payam Sadeghian
takımdan ayrı çalıştı. Osmanlıspor
, yarın yapacağı tek antrenmanla Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarına
devam edecek.