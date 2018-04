Sevim’in umudu 3D titanyum’da

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ'da yaşayan Ersöz ailesi 11 Eylül 2016'da Kurban Bayramı arifesinde trafik kazası geçirdi. Arife günleri geleneksel olarak yaptıkları bayram alışverişi için evden çıkan Leyla, kızı Sevim ve kayınvalidesi Sevim Ersöz yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan babaanne Sevim Ersöz(65) olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan torun Sevim Ersöz(10) kafa travması geçirdi, kafatasında kırıklar meydana geldi ve 2 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Leyla Ersöz ise çarpmanın etkisiyle kazaya dair her şeyi unuttu. Yaşadığı unutkanlıktan dolayı pişmanlık yaşayan anne Ersöz, "Acaba kızımı kurtarabilir miydim diye vicdan azabı çekiyorum. Hafızamı zorluyorum, yine de kaza anına dair hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi.SevimErsöz, başarılı ve hayat dolu bir çocuktu. Bayramda giyeceği kıyafetleri almak için annesi ve babaannesiyle alışverişe gitmek üzere yola koyuldu. Üst geçidin akşam saatlerinde tekin olmadığını iddia eden anne Ersöz, "Eskiden ışıklandırma yoktu, tinerciler, gaspçılar olduğu için yoldan karşıya geçmek için canımızı tehlikeye atıp, koşuyorduk. O gün de yine aynısı oldu. Kızım kayınvalidem ve ben karşıya geçmek isterken kaza oldu. Kayınvalidem oracıkta hayatını kaybetti ve kâbusumuz başladı. Kızım da yatağa bağımlı oldu. Ben kazadan 10 gün sonra öğrendim her şeyi… Çarpma ile birlikte unutkanlık olmuştu. Bazı doktorlar zamanla iyileşir bazıları da böyle kalır diyor. Kesin bir şey söyleyen yok evladım gözümün önünde hareketsizce yatıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Umudumuzu yitirmedik" dedi.3D Titanyum ameliyatı ile hayat yeniden bağlanan Muhammed Ali Köse'nin haberini SABAH Ankara 'da okuduklarını belirten anne Leyla Ersöz, "Gazetenizde titanyum ameliyat haberini okuyunca bize de umut olabilir mi acaba diye size ulaştık. Şu anda ilaçlarımızı mama ve bezimizi devlet karşılıyor çok şükür ama ben çocuğumun ölene kadar bu şekilde yaşamasını istemiyorum. İyileşsin, yürüsün, koşsun, okuluna gitsin. Evde bütün her şeyiyle ben ilgileniyorum. İlaçlarını veriyorum, pansuman yapıyorum, hemşire gibi oldum. 2 yıldır adam akıllı uyuyamadım, kızımın hırıltısı korkutuyor ona bir şey olacak yetişemem diye uyuyamıyorum. Şu an için dediklerimi anlasın, benimle göz teması kursa bile yeter bana" şeklinde konuştu.