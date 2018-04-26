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Vatandaş Mamak’ı yakından tanıyor

2 ayda 38 mahalleden 2 bin Mamaklı ilçedeki dönüşümü yerinde inceledi. Mamaklılar ilçelerine yapılan projeler hakkında bilgileniyor

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Vatandaş Mamak’ı yakından tanıyor
MAMAK Belediyesi tarafından başlatılan, yatırımların tanıtıldığı mahalle gezileri haftada beş gün farklı mahalle sakinlerinin misafir edilmesiyle devam ediyor. Çevre, spor, , sosyal tesisler, alt yapı ve kültür sanat alanında hayata geçirilen yatırımların yerinde incelendiği gezi kapsamında iki ayda 38 mahalleden 2 bin Mamaklı vatandaş yatırımları yerinde görme fırsatı yakaladı. Sadece Mamak'a değil, 'ya değer katan vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "2009 yılından bu yana benimsediğimiz vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımız bizlere gerek eksiklikleri hatırlatıyor gerekse yapılan hizmetler konusunda teşekkür ediyor. Yüz akımızla nihayetlendirdiğimiz yatırımlarımızı, mahalle gezilerimizle vatandaşlarımız yerinde görüyor" dedi.

DEĞİŞİME ŞAHİT OLUYORLAR
İlçede gerçekleştirilen faaliyetleri gezen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, kentsel dönüşüm projeleri gibi Mamak'ta ilkler olarak adlandırılan projeleri yerinde inceliyor.
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Vatandaş Mamak’ı yakından tanıyor
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