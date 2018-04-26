Yaralıları itfaiye çıkardı

KAZA
, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Söğütözü Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyir halinde olan, Doğan Ü. idaresindeki 34 DA 8419 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü önünde aynı istikamette seyreden Osman K.'nın kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobille çarpıştı. 34 DA 8419 plakalı otomobil yoldan çıkarak, kenardaki yeşil alana girerken diğer araç ise kaldırımda bir süre sürüklendikten sonra tabela direğine çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen 06 RDU 86 plakalı otomobilde bulunan İrem Hilal B. ile Serhat C. yaralandı. Araç içinde mahsur kalan yaralıların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.