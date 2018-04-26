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Yurtta yangın

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Yurtta yangın
'DA üç katlı bir öğrenci yurdunun jeneratöründe çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ulus Güvercin Sokağı'nda bulunan Hacı Bayram-ı Veli Vakfı Talebe Yurdu'na ait jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Yurt binasındaki öğrenciler ise tahliye edildi. Binanın dış kısmında bulunan jeneratörden yükselen alevler ve yoğun duman, öğrenci yurdunun dış cephesinde küçük çapta hasara neden oldu. Hacı Bayram Veli Camisi yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yurt binasına sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yurtta yangın
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