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300 yolculu tren yağmura takıldı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
300 yolculu tren yağmura takıldı
'NIN, Aşağı İhsangazili köyü yakınlarında, etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen sel, Kırıkkale- Yozgat Demiryolu hattında hasar oluşturdu. Sel suları rayların altındaki dolgu malzemesini aşındırınca demiryolu kullanılamaz hale geldi. Yozgat'ın Yeniyapan İstasyonu ile Kırıkkale Çerikli istasyonları arasında ulaşım durdu. Hasarlı raylar üzerinde mahsur kalan ve içerisinde yaklaşık 300 yolcu bulunan 22014 sefer sayılı trenin, 'dan Siirt'in Kurtalan istasyonuna gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Tren yolunda onarım çalışmalarının başladığı belirtildi.
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300 yolculu tren yağmura takıldı
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