Ankaralılar yoga yaptı

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen etkinlikle kutlandı.ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı bir arada meditasyon yaptı., "binlerce yoga eğitmeni ve yoga uygulayıcısının olduğunu öğrenmiş olmak beni çok heyecanlandırdı ve memnun etti" dedi. Dünyadaülkenin kuzey yarımkürede yaz gündönümünün yaşandığıkutladığını belirten, "Bu aslında bir yoga festivali.kadar herkes bu günü kutluyor" diye konuştu.yoganınortaya çıkan kadim bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Yoga basit bir spor değil, bir yaşam tarzı. Zihninizde ve bedeninizde birlik, uyum ve huzuru sağlamanın bir yolu" dedi., yoganın tüm insanlık için bir mesaj olduğunu söyledi.