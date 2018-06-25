Ankaralılar yoga yaptı

ULUSLARARASI Yoga Günü
, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde
düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı bir arada meditasyon yaptı. Büyükelçi Bhattacharyya
, "Türkiye'de
binlerce yoga eğitmeni ve yoga uygulayıcısının olduğunu öğrenmiş olmak beni çok heyecanlandırdı ve memnun etti" dedi. Dünyada 177
ülkenin kuzey yarımkürede yaz gündönümünün yaşandığı 21 Haziran'da Yoga Günü'nü
kutladığını belirten Bhattacharyya
, "Bu aslında bir yoga festivali. Pasifik'ten Afrika'ya
, Avrupa'ya
, Amerika'ya
kadar herkes bu günü kutluyor" diye konuştu. Bhattacharyya,
yoganın Hindistan'da
ortaya çıkan kadim bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Yoga basit bir spor değil, bir yaşam tarzı. Zihninizde ve bedeninizde birlik, uyum ve huzuru sağlamanın bir yolu" dedi. Bhattacharya
, yoganın tüm insanlık için bir mesaj olduğunu söyledi.