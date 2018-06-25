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Aracıyla 4 takla attı burnu bile kanamadı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Aracıyla 4 takla attı burnu bile kanamadı
ÇANKAYA ilçesinde meydana gelen kazada üzerinde seyreden Anıl A.'nın idaresindeki 06 T 6248 plakalı ticari araç, Meşrutiyet Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan Kadir Ö. idaresindeki 06 HB 3113 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kez takla atarak, metrelerce sürüklenen 06 HB 3113 plakalı aracın sürücüsü Kadir Ö., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoka giren Kadir Ö.'yü ambulansla hastaneye sevk etti.
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Aracıyla 4 takla attı burnu bile kanamadı
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