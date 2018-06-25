Başkan Yiğiner’e Bursaspor rozeti

BUGÜN NELER OLDU

yıl aradan sonraçıkanziyaret etti., başkenttemsilcisininrozetitakarak, forma ve atkı armağanetti., "tekrargörmekbizi mutlu ediyor. Kardeş takımımız.Dostça ve centilmencemücadele edeceğiz.İki takımın dostluğufutboluna centilmenliği gösteriyor.Sizyıldırdeğilsiniz, ama bizyıldırher maçındakikasındadiye tezahüratyaptık ve sizi yukarıya çağırdık"ifadelerini kullandı