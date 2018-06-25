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Başkan Yiğiner’e Bursaspor rozeti

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Başkan Yiğiner’e Bursaspor rozeti
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etti. Şahin, başkent temsilcisinin Başkanı Mehmet Yiğiner'e Bursaspor rozeti takarak, forma ve atkı armağan etti. Şahin, "Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'de görmek bizi mutlu ediyor. Kardeş takımımız. Dostça ve centilmence Süper Lig'de mücadele edeceğiz. İki takımın dostluğu Türk futboluna centilmenliği gösteriyor. Siz 6 yıldır Süper Lig'de değilsiniz, ama biz 6 yıldır her maçın 6. dakikasında 'Ankaragücü' diye tezahürat yaptık ve sizi yukarıya çağırdık" ifadelerini kullandı
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Başkan Yiğiner’e Bursaspor rozeti
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