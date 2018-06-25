Başkan Yiğiner’e Bursaspor rozeti

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin
, 6
yıl aradan sonra Süper Lig'e
çıkan Ankaragücü Kulübü'nü
ziyaret etti. Şahin
, başkent
temsilcisinin Başkanı Mehmet Yiğiner'e Bursaspor
rozeti
takarak, forma ve atkı armağan
etti. Şahin
, "Ankaragücü'nü
tekrar Süper Lig'de
görmek
bizi mutlu ediyor. Kardeş takımımız.
Dostça ve centilmence Süper Lig'de
mücadele edeceğiz.
İki takımın dostluğu Türk
futboluna centilmenliği gösteriyor.
Siz 6
yıldır Süper Lig'de
değilsiniz, ama biz 6
yıldır
her maçın 6.
dakikasında 'Ankaragücü'
diye tezahürat
yaptık ve sizi yukarıya çağırdık"
ifadelerini kullandı