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Başkent yola devam dedi

Başkent Cumhurbaşkanı ’a yüzde 52 oy verirken ’dan 15 milletvekili çıkardı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Başkent Ankara yola devam dedi
24 Haziran lerinde , istikrardan ve Yeni Türkiye'den yana tercihini kullandı. Sabah saat 08.00'dan itibaren sandıklara akın akın giderek vatandaşlık görevini yerine getiren milyonlarca başkentli oylarını kullandı. Katılım oranının yüzde 80'ler düzeyinde olduğu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'a yüzde 52'lik destek geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yüzde 35 oy alırken Meral Akşener yüzde 9, Selahattin Demirtaş ise yüzde 2 oy aldı.

AK PARTİ'YE 15 VEKİL
Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 54 oldu. Cumhur İttifakı bu sonuçla Ankara'da 21 milletvekili çıkarırken bunların 15'i 'den 5'i ise MHP'de yer aldı. CHP Ankara'da 10 milletvekili çıkarırken İYİ Parti 5, HDP ise 1 milletvekiline sahip oldu. Sonuçların ardından Ankaralılar meydanlara ve sokaklara dökülürken AK Parti Genel Merkezi önü ise kutlamaların merkezi oldu.
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Başkent Ankara yola devam dedi
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