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Başkentin tarihine yolculuk yaptılar

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Başkentin tarihine yolculuk yaptılar
Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, "Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi"ni ziyaret etti. Araştırma ve inceleme gezileriyle üyelerine farklı öğrenme ortamları sunan Çocuk Meclisi, bilgiyi eğlenceli yollarla gelecek nesillere aktarıyor. Çocuk Meclisi üyeleri son olarak Ankara Kalesi'nde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde Başkent tarihine adeta yolculuk yaptı. Koleksiyoner Yüksel Erimtan'a ait koleksiyonun sergilendiği ve başkent tarihine ışık tutan müzeyi gezen minikler; Hitit, Urartu, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok arkeolojik eser hakkında Arkeolog Ebru Ayten rehberliğinde önemli bilgiler öğrendiler. Müzede yer alan arkeolojik eserleri dikkatle inceleyen Çocuk Meclisi üyeleri, tarihi eserleri yakından tanıma şansı da buldular. Çocuklar tabletlerin üzerine bu alfabeyi kullanarak isimlerini yazdılar.
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Başkentin tarihine yolculuk yaptılar
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