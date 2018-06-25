Demokrasi şöleni

Tüm Türkiye'de olduğu gibi milyonlarca başkentli dün sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Genciyle yaşlısıyla adeta demokrasi şöleninin yaşandığı başkentte renkli görüntüler yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) hain darbe girişiminde Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde ayağından yaralanan ve 35 ameliyat geçiren gazi Mustafa Zorova (72) oyunu evine getirilen seyyar sandıkta verdi. Zorova'nın Satıkadın Mahallesi'ndeki evine gelen Kahramankazan Seçim Kurulu
seyyar sandık görevlileri, gazinin oyunu kullanmasını sağladı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasından çok memnun olduğunu belirten Zorova, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti. Zorova, "Seçimlerin vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan dileğim ülkem ve kendim için sağlık sıhhat ve afiyet vermesidir" dedi. 26
YIL SONRA OY KULLANDILAR Ankara
'nın Çankaya ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki İbrahim Buran
ve 78 yaşındaki eşi Nebahat Buran
, evlerine getirilen 'seyyar sandık' sayesinde oy kullandı. Çift, uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, 78 yaşındaki Nebehat teyze tam 26 yıl sonra oy kullanmanın mutluluğunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Uygulama hakkında düşüncelerini aktaran İbrahim Buran, "Çok iyi bir uygulama. Eşim 25 senedir oy kullanamıyordu. Bende bu sene rahatsızlandım ve oy kullanmaya gidemeyecektim. Kızım öğretmen ve o bunu akıl etti. Sağlık müdürlüğüne müracaat etti. Müracaatımız kabul edildi. Sağ olsunlar evimize geldiler ve oyumuzu kullandık. Bu sebeple çok mutluyuz. Memleketimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Yıllardır yatalak hasta olan ve 26 yıl sonra oy kullanmanın mutluluğunu gözyaşları içinde kutlayan Nebahat Buran ise "Ben hastayım evden dışarı çıkamam bir yere gidemem. Bu sebeple tam 26 yıl sonra ilk defa oy kullandım. Bu yüzden çok mutluyum. Çok güzel bir uygulama olmuş" ifadelerini kullandı. GELİNLİKLE SANDIĞA
Kızılcahamam'da yeni evlenen Yeliz Aydoğan ve Servet Aydoğan ilk iş olarak Orhangazi Ortakolu'na giderek oylarını kullandı. Yeliz Aydoğan üzerinde gelinlikle düğününden önce vatandaşlık görevini yaptı.