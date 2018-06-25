Eylül’den haber yok komşu gözaltında

Her yaz tatilinde memleketi Polatlı Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti bu tatilde hayatlarının şokunu yaşadı. Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 8 yaşındaki Eylül, kayboldu. Kuzeniyle bisiklet sürmek için çıktığı mahallede kaybolan Eylül için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İhbar üzerine köye 400 civarında asker ve AFAD
ekibi sevk edildi. Girilmedik ev bakılmadık ağaç kökü bırakmayan ekipler minik Eylül'ü aramaya devam ediyor. KIZIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM
Eylül'ün komşusu tarafından kaçırılmış olma ihtimali bulunduğunu ve komşusunun gözaltında olduğu belirten baba İbrahim Yağlıkara, "Komşum U.K.'dan şüpheleniyorum. Elektrikçiydi… "Benimde bir elektrik işim vardı, başka birine yaptırdım" dedim. Benimle konuşmadı bir daha… Sonrada kızım onun evinin önünden kayboldu. Evladıma sağ salim kavuşmak istiyorum. İnşallah kızımı en kısa sürede buluruz ve suçlular en ağır cezayı alır. 3 gündür ciğerimiz yanıyor. Kızım beni çok severdi, korkuyordur… Saklıyorlarsa kızımı versinler" dedi. Gözaltına alınan komşu U.K.'nın ise ifadesinde olayı inkar ettiği öğrenildi. O SIRADA KÖYDEYMIŞ
Komşusu U.K. dışında kimseden şüphelenmediğini söyleyen Yağlıkara, "Kızım ve kuzeni Boran en son U.K.'nın evinin önünde bisiklet sürmüş. Boran, Eylül kaybolunca neler olduğunu anlattı. Ben de aramızda geçen iş meselesini yetkililere ilettim. Bir numaralı şüpheli olarak annesi H. K., ile gözaltına alındılar. Telefonla U.K., ile konuştuğumda bana Ankara
'da olduğunu söylemişti ama köydeymiş o sırada" şeklinde konuştu. "SEN GİT EYLÜL KALSIN"
Eylül'ü en son gören kuzeni Boran Yağlıkara (11), " Eylül kaybolduğu gün sabah yanıma geldi ve "Bisiklet sürelim" dedi. Birlikte bisiklet sürdük… O, "Muhammet'in yanına gidelim" dedi. Muhammetlere gittik… Evde babası U. K. yoktu. "5 dakika sonra gelir" deyince bekledik. U.K., amca o gün Eylül'e ayrı ilgi gösterdi. "Ben bu kızı çok seviyorum" dedi. "Ben bisikletimden ses geliyor U., amca acaba neden" dedim. "Çamurdandır git evinde yıka gel, Eylül burada kalsın" dedi. Ben de gittim evde biraz dinlendim. Geldiğimde ne Eylül ne de bisikleti ortada yoktu" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Olayla ilgili üzerinde çalışılan 2 şüpheli var. Fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Şüphelinin şüpheli olduğunu gösteren kuvvetli bir karine olmadan kimseyi suçlamak istemeyiz" dedi.