Kupa efsaneden

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
spor ve gençlik konseyleri
tarafından köyler arası
düzenlenen "Salim Çoruk4. Halı Saha Dostluk Turnuvası"
final maçı ve kupa töreni renkli
görüntülere sahne oldu. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, futbolun efsane isimlerinden Galatasaray'ın
efsane kaptanı Gheorghe Popescu
, Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şaponda
, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi
, Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş
ve çok sayıda davetli katılarak
amatör sporculara destek
verdi. 15 Nisan'da
başlayan ve 19
takımın katıldığı turnuvanın
final maçı için Sungurlu Akpınar Köyü
ile Uğurludağ Küçükerikli Köyü
futbol takımları tezahüratlar
eşliğinde sahaya çıktı. PAPİLA DÜDÜK ÇALDI
Eski futbol hakemi Cem Papila'nın
başlangıç düdüğü
ile start alan ve kıran kırana
geçen mücadelede ilk yarı 2-0 Küçükerikli'nin
galibiyetiyle
biterken ikinci yarı 4-4
berabere
tamamlandı.
Penaltılara
kalan
maç 5-4 Akpınar'ın
galibiyetiyle
sonuçlandı.
Maçın
ardından
turnuvanın onur konuğu Galatasaray'ın 2000
yılında Arsenal'i
devirerek UEFA Kupası'nı
kazandığı maçta son
penaltıyı atan Gheorghe Popescu
, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la
kupa ve madalyaları
sahiplerine teslim etti.