Kupa efsaneden

BUGÜN NELER OLDU

spor ve gençlik konseyleritarafından köyler arasıdüzenlenenfinal maçı ve kupa töreni renkligörüntülere sahne oldu. Törene, futbolun efsane isimlerindenefsaneve çok sayıda davetli katılarakamatör sporculara destekverdi.başlayan vetakımın katıldığı turnuvanınfinal maçı içinilefutbol takımları tezahüratlareşliğinde sahaya çıktı.Eski futbol hakemibaşlangıç düdüğüile start alan ve kıran kıranageçen mücadelede ilk yarıgalibiyetiylebiterken ikinci yarıberaberetamamlandı.Penaltılarakalanmaçgalibiyetiylesonuçlandı.Maçınardındanturnuvanın onur konuğuyılındadevirerekkazandığı maçta sonpenaltıyı atankupa ve madalyalarısahiplerine teslim etti.