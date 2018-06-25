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Kupa efsaneden

Yenimahalle’de düzenlenen bir turnuvayı izleyen Popescu şampiyon takımın kupasını verdi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Kupa efsaneden
Hitit Dernekleri Federasyonu spor ve gençlik konseyleri tarafından köyler arası düzenlenen "Salim Çoruk4. Halı Saha Dostluk Turnuvası" final maçı ve kupa töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, futbolun efsane isimlerinden Galatasaray'ın efsane kaptanı Gheorghe Popescu, Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şaponda, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ve çok sayıda davetli katılarak amatör sporculara destek verdi. 15 Nisan'da başlayan ve 19 takımın katıldığı turnuvanın final maçı için Sungurlu Akpınar Köyü ile Uğurludağ Küçükerikli Köyü futbol takımları tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

PAPİLA DÜDÜK ÇALDI
Eski futbol hakemi Cem Papila'nın başlangıç düdüğü ile start alan ve kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 2-0 Küçükerikli'nin galibiyetiyle biterken ikinci yarı 4-4 berabere tamamlandı. Penaltılara kalan maç 5-4 Akpınar'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından turnuvanın onur konuğu Galatasaray'ın 2000 yılında Arsenal'i devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı maçta son penaltıyı atan Gheorghe Popescu, Başkanı Fethi Yaşar'la kupa ve madalyaları sahiplerine teslim etti.
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