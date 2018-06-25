Naylon poşet kullanmayın

DOĞANIN ve içinde yaşadığımız dünyanın kirletilmesinden artık vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Üzerinde yaşadığımız bu dünya hepimizin. Özellikle ülkemiz doğası, ormanları, denizleri, hayvan çeşitleri ile çok zengin bir ülke. Bu nimetleri kirletmekten artık vazgeçmeliyiz. Çünkü çevre kirliliği tüm dünyada ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Geri dönüşüme gitmesi gerekirken ormanlara, denizlere atılan plastik şişeler, naylon poşetler kirlilikle birlikte hayvanlara da çok büyük zarar veriyor. Balıklar, kaplumbağalar, denizanaları gibi denizlerde, akarsularda ve göllerde yaşayan tüm canlılarla birlikte ormanlarda yaşayan tüm canlılar bu atıklardan olumsuz etkilenerek hayatını kaybediyor. Duyarlı olmamız gereken en önemli nokta, kirlettiğimiz bu dünyanın içerisinde bizim de yaşadığımızı unutulmamalıdır" diye konuştu. Palandöken, yazın gelmesi ile özellikle piknik alanlarının temiz tutulmasının önemine de değindi.