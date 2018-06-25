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Öldüğünü görünce olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Öldüğünü görünce olay yerinden kaçtı
KEÇIÖREN ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinden Ufuktepe istikametine giden bir araç, Bulvar üzerindeki 'a çarptı. Durum'un yerde hareketsiz kaldığını gören sürücü, panikleyerek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan yayanın yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Durum'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazenin etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan aramalar neticesinde yere düşmüş 34 ADF 3406 ve 35 GD 9189 kodlu iki plaka bulundu. Polis, plakaların Cüneyt Durum'a çarpan otomobile ait olabileceği şüphesiyle plaka kayıtlarını incelemeye aldı.
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Öldüğünü görünce olay yerinden kaçtı
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