Başkent sevinçten yıkıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yüzde 52,6 oranında oy olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara
da yüzde 51,5'lik oranla destek verdi. 3 milyon 904 bin 585 seçmenli Ankara'da yüzde 90 oranında sandığa katılım olurken Erdoğan bu oyların 1 milyon 767 bin 16'sını aldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 1 milyon 242 bin 566 oy alırken Meral Akşener
310 bin, Selahattin Demirtaş
70 bin, Temel Karamollaoğlu 32 bin ve Doğu Perinçek
ise 7 bin oy alabildi. OYLARINI ARTTIRDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sonuçla 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyun üzerinde oy almayı da başardı. 2014'te 1 milyon 405 bin oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yaklaşık 300 binin üzerinde daha oy alarak 1 milyon 767 bin seçmenin desteğini aldı. Cumhur İttifakı ise başkentte 1 milyon 893 bin seçmenin oyunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 milletvekili gönderdi. 24 İLÇEDE ZİRVEDE
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 25 ilçeli Ankara'nın 24 ilçesinde birinci sırada yer aldı. Çankaya hariç diğer tüm ilçelerde zirvede yer alan Erdoğan en yüksek oyu ise; Çamlıdere, Akyurt, Pursaklar ve Çubuk'tan aldı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından başkent sokakları adeta festival alanına dönüştü. AK Parti'li ve MHP'li seçmenlerin birlikte eğlendiği kutlamalarda vatandaşlar konvoy yaparak şarkılar söyledi. Başkentteki kutlamaların merkezi AK Parti Genel Merkezi olurken kentin çeşitli noktalarında ise havai fişek gösterileri düzenlendi.