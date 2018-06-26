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EN ‘BABA’ EĞITIM

Giriş Tarihi: 26.6.2018
EN ‘BABA’ EĞITIM
Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Erkek Olmak ve Baba Olmak" konulu eğitim programına ilgi giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan erkek personelin katıldığı eğitim programının ikincisi de tamamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından verilen 8 haftalık eğitimde, "İyi bir baba nasıl olmalı?", "Aile içi şiddet nasıl önlenir?" ve "İlgili bir eş nasıl olunur?" gibi davranış biçimleri tek tek anlatıldı. Belediye personeli eğitimin sonunda törenle sertifikalarını aldı. Eğitim programından bugüne kadar toplam 34 erkek personel yararlandı.
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EN ‘BABA’ EĞITIM
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