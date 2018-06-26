Hazal ATEŞ: Başkent’in kazananı Erdoğan!

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşadık.

Parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşama geçti. Vatandaşlar siyasi ve ekonomik istikrar için "AK Parti'yle yola devam" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Başkent Ankara, son 16 yılda 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve 2 cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük rol üstlendi.

Ankara'nın da cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihi Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 51'ini aldı. Muharrem İnce yüzde 36.2 oy alırken, Meral Akşener yüzde 9.04'le üçüncü sırada yer aldı. AK Parti 15, CHP 10, MHP 5,

İYİ Parti 5 ve HDP 1 milletvekili çıkardı.

Başkent'in kazananı da Erdoğan ve AK Parti oldu.

Ankara gündemi bu yaz da bir hayli hareketli geçecek. Şimdi sıra yeni sisteme göre yemin ve Bakanlar Kurulu'nun atanmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan en geç Temmuz ayı başında yemin ederek hükümeti kuracak.

Atamalar da yeni sisteme göre yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, bakanları Meclis dışından atanacak. Bakanlar atandıktan sonra yemin edip görevine başlayacak. Hemen ardından Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Partiler de hızla grup başkanvekillerini seçecek. Aynı zamanda komisyon başkanlıkları için de seçim yapılacak.

Yeni sistemle sokaktaki vatandaştan iş dünyasına herkese kazandıracak.

Kutuplaşma değil kucaklaşma kapısı olacak.

Ülkede pozitif bir sinerji yaratacak.

Karar alma süreçleri hızlanacak.Türkiye dış politikada güçlü aktör olacak. Yeni Türkiye vizyonu destelenecek. Çoğulcu sistem kurulacak. Muhalefet etkili hale gelecek. Meclis daha verimli çalışacak.

Yasama-yürütme arasında sorunlar bitecek.

Etkin karar alma mekanizmaları geliştirilecek. Piyasalar rahatlayacak.

Gelir dağılımı, refah tabana yayılacak.

Hem siyasette hem de ekonomide hedeflere destek sunacak. Geleceğe yönelik güçlü bir sinyal olacak. Toplumsal yasalar hayata geçirilecek. Hızlı kararlar sokağa yansıyacak, demokrasi güçlenecek.

Bütün bu hazırlıklar ve atılacak adımlarda Başkent yine kilit şehir olacak.

Demokrasi kazandı, ülkemize hayırlı olsun.