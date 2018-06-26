Her yerde aranıyor

22 Haziran Cuma günü Polatlı Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan minik Eylül
'ü arama çalışmaları devam ediyor. 5 gündür kendisinden haber alınamayan minik Eylül için Ankara
'da emniyet ve jandarma güçleri seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatıyla kurulan özel ekip geniş çaplı araştırma başlattı. Özel donanımlı uçak ile havadan ve 400'e yakın jandarma ekibiyle karadan minik Eylül'ü arama çalışmaları devam ediyor. Son 4 günde toplamda 10 kilometrelik bir alan tarandı. Havadan yapılan çalışmalara ek olarak ekipler karadan da aramalara devam etti. Hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına dahil edildi. BİSİKLETİ BULUNDU
Mahalledeki evleri, ahırları ve tandırları yeniden tek tek arayan jandarma ekipleri Eylül'e dair en ufak izleri bulmaya çalışıyor. Tüm şüpheleri üzerinde toplayan komşu U.K. halen gözaltında ve sorgusu devam ediyor. Eylül ile en son görüşen kişi olan zanlı U.K.'nın olay günü Eylül'ün ısrarla evinin önünde beklemesi ve minik kızın bisikletinin yine U.K.'nın evinin yakındaki dikenlerin arasında bulunması dikkat çekti. GÖZÜMÜZ İYİ HABERDE
ABAH'a yaptığı açıklamada, "Günlerdir gözümüz kulağımız kızımızdan gelecek iyi haberde… Yavrum daha minicik kendini savunamaz. Devletimiz 4 gündür ilk günkü gibi özveriyle çalışıyor. Kızımı bizden çalan her kimse babamın oğlu bile olsa canidir! Evladımı kaçıran cani ya da caniler en ağır cezayı alsın. Kızım sağ salim bulunsun ve adalet de yerini bulsun istiyorum" diye konuştu. YAĞLIKARA: ANNE SERBEST BIRAKILDI
KAYIP
kızı bulmak için bakılmadık yer bırakmayan görevlilere minnet duyduğunu belirten baba Yağlıkara, "Özel donanımlı hassas uçak havadan, eğitimli köpek ve jandarma karadan kızımı arıyor. Köyde girilmedik ev, bakılmadık delik bırakmadılar. Ahırlar, kümesler, tandırlar, çatı araları arandı ama henüz kızım bulunmadı… Su kanalları incelenecek. Bir yandan kızım aranırken diğer yandan birinci derece şüpheli U.K.'nın sorgusu devam ediyor, annesi serbest bırakıldı ama oğlu hala gözaltında..." ifadelerini kullandı.