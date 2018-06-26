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Keyifli bir yaza hazır olun

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Keyifli bir yaza hazır olun
KEÇIÖREN Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz okullarında değerler eğitimi, satranç, tekvando, kick –box, dersleri ile hem eğitim hem de eğlence 15 -25 yaş arası gençleri bekliyor. Keçiören Belediyesi'nin Metin Alagöz ve Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen bu kurslardan yaklaşık bin 500 genç faydalanacak. Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü'nün açtığı yaz spor okullarında ise kayıt heyecanı başladı. 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek kayıtlar sonrası başlayacak kurslardan 6 bin 500 gencin faydalanması planlanıyor. 9 Temmuz – 14 Eylül arasında sürecek ve 6 branşta açılacak kurslardan 7-15 yaş grubundaki çocuklar faydalanabilecek. Fatih Stadı'nda; futbol, tekvando, Ali Özdemir Spor Kompleksi'nde; voleybol, , Taha Akgül Spor Salonu'nda; tenis, Ayvalı Spor Salonu'nda voleybol, basketbol, Etlik, Kalaba ve Mevlana Spor Tesisleri'nde ise yüzme branşlarında kurslar verilecek.
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Keyifli bir yaza hazır olun
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