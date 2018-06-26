Keyifli bir yaza hazır olun

KEÇIÖREN Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü
tarafından
açılan yaz okullarında
değerler eğitimi,
satranç, tekvando,
kick –box, dersleri
ile hem eğitim hem
de eğlence 15 -25
yaş arası gençleri
bekliyor. Keçiören Belediyesi'nin Metin Alagöz
ve Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezleri'nde
düzenlenen bu kurslardan
yaklaşık bin 500
genç faydalanacak. Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü'nün
açtığı yaz spor okullarında ise
kayıt heyecanı başladı. 6 Temmuz
tarihine
kadar devam edecek kayıtlar sonrası başlayacak
kurslardan 6 bin 500
gencin faydalanması
planlanıyor. 9 Temmuz – 14 Eylül
arasında sürecek ve 6
branşta açılacak kurslardan 7-15
yaş grubundaki çocuklar faydalanabilecek. Fatih Stadı'nda;
futbol, tekvando, Ali Özdemir Spor Kompleksi'nde;
voleybol, basketbol
, Taha Akgül Spor Salonu'nda;
tenis, Ayvalı Spor Salonu'nda
voleybol, basketbol, Etlik, Kalaba
ve Mevlana Spor Tesisleri'nde
ise
yüzme branşlarında
kurslar verilecek.