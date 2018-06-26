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Minik sporculara forma hediye etti

Başkanı yaz okuluna başlayan minik sporculara forma hediye etti

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Minik sporculara forma hediye etti
KAHRAMANKAZAN Belediyesi tarafından, okulların tatile girmesinin ardından ücretsiz olarak 8 farklı branşta düzenlenen yaz spor okulları törenle çalışmalarına başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, minik sporculara forma ve spor malzemeleri hediye etti. Başkan Lokman Ertürk, belediye tarafından 8 farklı branşta düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının forma ve spor malzemesi dağıtımı törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Ertürk, minik sporculara formalara elleriyle dağıttı. Formalarını Başkan Ertürk'ten alan minik sporcuların neşeleri görülmeye değerdi.

GELECEĞİN SPORCULARI
Ertürk, her yıl okulların tatile girmesinin ardından düzenledikleri yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Kahramankazan'da geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz yaz spor okullarımızda, yavrularımızın hem bedensel, hem zihinsel olarak gelişiyor. Onlar bizim geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı. Geleceğin sporcularıyla birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyum, her şey onlar için" diye konuştu.
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Minik sporculara forma hediye etti
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