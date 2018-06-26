Minik sporculara forma hediye etti

KAHRAMANKAZAN Belediyesi
tarafından, okulların
tatile girmesinin
ardından ücretsiz olarak 8
farklı branşta
düzenlenen yaz
spor okulları törenle
çalışmalarına başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, minik
sporculara forma
ve spor malzemeleri
hediye etti. Başkan Lokman Ertürk
, belediye tarafından 8
farklı branşta düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15
yaş aralığındaki çocukların
yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının
forma ve spor malzemesi dağıtımı
törenine katıldı. Burada yaz spor okulu
öğrencileriyle bir araya gelen Ertürk
,
minik sporculara formalara elleriyle
dağıttı. Formalarını Başkan Ertürk'ten
alan minik sporcuların neşeleri görülmeye
değerdi. GELECEĞİN SPORCULARI Ertürk
, her yıl okulların tatile girmesinin ardından düzenledikleri yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Kahramankazan'da
geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz yaz spor okullarımızda, yavrularımızın hem bedensel, hem zihinsel olarak gelişiyor. Onlar bizim geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı. Geleceğin sporcularıyla birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyum, her şey onlar için" diye konuştu.