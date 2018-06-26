Minik sporculara forma hediye etti

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZANtarafından, okullarıntatile girmesininardından ücretsiz olarakfarklı branştadüzenlenen yazspor okulları törenleçalışmalarına başladı., miniksporculara formave spor malzemelerihediye etti., belediye tarafındanfarklı branşta düzenlenen ve ilçe genelindeyaş aralığındaki çocuklarınyoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarınınforma ve spor malzemesi dağıtımıtörenine katıldı. Burada yaz spor okuluöğrencileriyle bir araya gelenminik sporculara formalara elleriyledağıttı. Formalarınıalan minik sporcuların neşeleri görülmeyedeğerdi., her yıl okulların tatile girmesinin ardından düzenledikleri yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz yaz spor okullarımızda, yavrularımızın hem bedensel, hem zihinsel olarak gelişiyor. Onlar bizim geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı. Geleceğin sporcularıyla birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyum, her şey onlar için" diye konuştu.