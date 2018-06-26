Türk askerine minnet duyuyoruz

TÜRKIYE Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) tarafından 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın başladığı 25 Haziran 1950 tarihinin 68. yılı dolayısıyla Ankara
'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi. Törene Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Yeni Zelanda
'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, TÜMGAZİDER Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, diplomatik görevliler ve askeri temsilciler katıldı. BARIŞI SAVUNDU
Büyükelçi Choi Hong-Ghi, anıta çelenklerin bırakılması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk askerinin 30 gün süren deniz yolcuğunun ardından 17 Ekim 1950'de Busan Limanı'na ulaştığını anımsatarak, "Türk ordusu, Kore'ye gelerek komünist orduları püskürtmüş ve Birleşmiş Milletler (BM) ordularının tahliyesinde büyük rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. Temmuz 1953'te imzalanan ateşkese kadar Türkiye'nin Kore'ye toplam 21 bin 212 asker gönderdiğini söyleyen Büyükelçi Choi Hong-Ghi, Türk askerinin her zaman Kore'nin barış ve özgürlüğünü savunduğunu kaydetti.