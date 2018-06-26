Üç kuşak aynı apartmanda

ALTINDAĞ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Güneşevler Mahallesi'nde yaşayan İsmail ve Safinaz Arslan ailesini, evlerinde ziyaret etti. Başkan Tiryaki'ye eşi Saadet Tiryaki de eşlik etti. Üç kuşağın birden aynı apartmanda oturduğunu öğrenen Başkan Tiryaki, "Dedeniz, neneniz, anne ve babanız yanınızda. Çok şanslısınız. Bunun kıymetini bilin. Ben dedemi ilkokul çağlarımda kaybettim. Daha uzun yaşasaydı ve daha fazla vakit geçirebilseydik keşke" dedi. Kızılcahamamlı olan ailenin en büyüğü 91 yaşındaki Sami dede ve Siteler'de mobilya işinde çalışan evin babası İsmail beyle uzun uzun sohbet eden Başkan Tiryaki, İsmail-Safinaz Arslan çiftinin iki oğluyla da ilgilendi. Altındağ'da gerçekleştirdiği son çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, Altındağ'ın hızla değiştiğini iletti.